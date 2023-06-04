Azerbaycan Başbakanı Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kutladı

Asadov, gönderdiği kutlama mesajında, bu göreve getirilmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yılmaz'a duyduğu güven ve itimadın açık tezahürü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda kapsamlı gelişme göstererek uluslararası arenada güç merkezi haline geldiğini kaydeden Asadov, Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Erdoğan'ın kararlı çabalarıyla sağlam temeller üzerine inşa edilen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin büyük mesafe katederek sarsılmaz dostluk ve kardeşlik, stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine yükseldiğini vurguladı.

Asadov, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa hayata geçirdiği mega projelerin, iki ülkenin ve bölgenin dünyadaki önemini artırdığına, bölgede barış ve gelişmeye hizmet ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Türkiye arasında 'tek millet, iki devlet' sloganıyla sürdürülen müttefiklik ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaşım ve diğer alanlardaki işbirliklerinin daha da genişletilmesi yönünde ortak çaba göstermeye hazırız."