Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan, Hulusi Akar'a teşekkür mesajı

Hasanov, mesajında, görevde bulunduğu dönemde yapılan ortak faaliyetler için şahsı ve Azerbaycan Ordusu personeli adına Akar'a teşekkür etti.

Akar'ın, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin ilerlemesine, Azerbaycan ordusunun gelişmesine, muharebe kabiliyetinin artmasına her zaman büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Topraklarımızın işgalden kurtarılması için verilen vatan savaşında, Azerbaycan halkına ve ordumuza her zaman manevi destekte bulundunuz. Azerbaycan'ı ve Azerbaycan ordusunu hep sevdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetlerinizde de iki kardeş ülkenin ordularının güçlenmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağınıza eminim. Sizi kendi adıma ve Azerbaycan ordusu personeli adına tebrik ediyor, bundan sonraki faaliyetlerinizde başarılar diliyorum."

Görevi devralacak Yaşar Güler'e tebrik

Hasanov, görevi devralacak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de kutladı.

Hasanov, gönderdiği kutlama mesajında, Güler'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde Azerbaycan ordusunun gelişmesine ve muharebe kabiliyetinin artmasına desteğini esirgemediğini belirtti.

Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacağı süre boyunca da ortak faaliyetlerin üst düzeyde devam edeceğine emin olduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye orduları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkılarınız olacak. Sizi şahsım ve Azerbaycan ordusu personeli adına yürekten kutluyor, bundan sonraki faaliyetlerinizde büyük başarılar diliyorum."