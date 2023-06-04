Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2023 06:40

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nin ardından tebrik mesajları paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Maduro, Twitter hesabından, törende Erdoğan'ı kutladığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek" ifadesini kullandı.

Tören boyunca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maduro, Türk ve yabancı konuklarla selamlaştı.

Venezuela'nın dünya haklarının dostluğuna, dayanışmasına ve desteğine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, "Direniş, onur ve cesaret örneği bir vatan olan Bolivar'ın oğulları ve kızlarıyız. Yaşasın barış diplomasimiz" dedi.

"Tüm Türk halkına selam olsun"

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin harika olduğunu belirterek, "Mevkidaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama seremonisi olağanüstü ve etkileyici oldu. Tüm Türk halkına selam olsun. Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin kucaklamasını kabul edin" değerlendirmesinde bulundu.

Misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür eden Maduro, "Türkiye'yi takdirler karşılıyorum, kardeş halklar arasında dayanışma ve işbirliği içinde, ortak bir rotada birleşmiş durumdayız, haklarımızın ortak refahı için aynı yolda ilerleyelim" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Venezuela Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
08:02
Yeni bakanlardan teşekkür mesajı
07:20
İş dünyasından yeni kabineye tebrik mesajları
07:16
Kartal'da seyir halindeki araç yandı
04:20
Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı
03:53
Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ