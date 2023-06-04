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Dünya
AA 04.06.2023 03:51

Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni görevinden ötürü tebrik etti ve Lübnan'a verdiği destek için teşekkür etti.

Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mikati ile eşi (Mey Mikati), yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne iştirak etti.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Mikati, seçimlerdeki zaferinden dolayı Erdoğan'ı tebrik etti ve Türk halkına hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Lübnan ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkilere övgüde bulunan Mikati, Lübnan'ın yanında durması ve verdiği destekten ötürü Erdoğan'a teşekkür etti.

"Göreve Başlama Töreni"ne Arap dünyasından yoğun katılım

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene Arap dünyasından çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Törende Mikati'nin yanı sıra, Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Katar İçişleri Bakanı Şeyh Halife bin Hamed bin Halife Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Meclis Başkanı Sakr Gabbaş, Umman Devlet Meclisi Başkanı Abdulmelik el-Halili, Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kocil, Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Futuh ve Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Reşid et-Talibi el-Alemi hazır bulundu.

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