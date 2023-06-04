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Güncel
AA 04.06.2023 09:20

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etti

Abdullahiyan, Twitter hesabından Türkiye ve İran bayraklarının fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Kardeşim Hakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini canı gönülden kutluyorum. Birçok kez yakından görüştük. Profesyonel ve bilge bir diplomattır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, yaklaşık 8 yıldır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na da veda ederek, başarılar diledi.

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

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