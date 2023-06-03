Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.06.2023 22:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu

Eski Bakanlardan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu

28 Mayıs'ta yapılan ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini üstlenen Yılmaz, 1967'de Bingöl'de dünyaya geldi.

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitiren Yılmaz, yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Cevdet Yılmaz, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. Dönemlerde Bingöl, 25. Dönem'de Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı da yapan Cevdet Yılmaz, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Sıradaki Haber
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
01:37
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl istikametimiz doğruya, hakikate ve adaletedir
01:18
Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik
00:56
Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 çocuk yaralı
00:53
LGS sınavı bugün yapılacak
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ