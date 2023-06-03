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Gündem
AA 03.06.2023 22:33

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede İçişleri Bakanı olan Yerlikaya, 11 Ekim 1968’de Konya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990'da kaymakam adayı olan Yerlikaya, Kayseri’nin Felahiye Şanlıurfa’nın Hilvan ve Yozgat’ın Sarıkaya ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 2003’te, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine 2004'te atanan Yerlikaya, 2007-2018'de Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

İstanbul Valiliği'ne 26 Ekim 2018’de atanan Yerlikaya, evli ve 4 çocuk babası.

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