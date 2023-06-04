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Dünya
AA 04.06.2023 17:45

ABD ve Suudi Arabistan'dan "Sudan'da etkili bir ateşkes anlaşması" çağrısı

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yeni "etkili" bir ateşkes üzerinde anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

ABD ve Suudi Arabistan'dan "Sudan'da etkili bir ateşkes anlaşması" çağrısı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes görüşmeleri kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan Sudanlı tarafların temsilcilerinin hala ülkede bulunduğu bilgisi verildi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın taraflara "askeri operasyonların kalıcı olarak durdurulmasını amaçlayan etkili bir ateşkes üzerinde anlaşmaları" çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da insani yardımı kolaylaştırmaya ve iki tarafla barış müzakerelerini sürdürmeye isteklidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 11 Mayıs'ta imzalanan "Cidde Bildirgesi" kapsamında Suudi Arabistan ve ABD'nin resmi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğuna işaret edilirken, Sudan'daki tarafların Cidde Bildirgesi doğrultusunda sivilleri koruma taahhütlerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi

2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler de ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini, 300 bin kişinin ise çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Sudan'da taraflar, son olarak 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu.​​​​​​​

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