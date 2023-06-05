Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2023 05:56

Fanatik Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burka köyüne Yahudi yerleşimciler ile beraberindeki İsrail askerlerinin düzenlediği saldırıda 4 Filistinli açılan ateş sonucu şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
[AA (Arşiv)]

Filistin Kızılay Derneği yaptığı basın açıklamasında, yaralanan 4 kişinin dışında, 55 Filistinlinin de İsrail askerleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas basına yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Homeş yerleşkesinden İsrail ordusunun himayesinde çıkarak Burka köyündeki Filistinlilerin evlerine saldırdığını belirtti.

Burka köyünün çevresinden 50 kadar Yahudi yerleşimcinin köydeki evleri taş yağmuruna tuttuğunu ifade eden Daglas, taşlı saldırı sonucunda birçok aracın da camlarının kırıldığını yaralanan Filistinlilerin saldırıya karşı koymaya çalıştıkları sırada yaralandıklarını dile getirdi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, Halil kentinin güneyindeki Musafir Yata beldesinde koyunlarını otlatan bir aileye Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucunda 6 yaşında Filistinli bir çocuğun yaralandığını vücudunda ezik ve morluklar oluştuğunu aktardı.

İsrail sivil toplum kuruluşu Selam el-An Hareketinin internet sayfasında verilen bilgilere göre, Batı Şeria'da kurulan Yahudi yerleşim bölgelerinde 465 binden fazla kişi yaşıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna ordusunun savunmamızı yarmasına izin verilmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:58
Samsun'da sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
06:43
'Avustralya'nın en kötü kadın seri katili' masum ilan edildi
06:33
100 yıl önce soyu tükenen kelebek, yeniden ortaya çıktı
06:29
Aksaray'da tır devrildi, sebze kasaları yola saçıldı
06:31
İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
06:18
Küba'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü
Polonya'da son yılların en büyük siyasi protestosu
Polonya'da son yılların en büyük siyasi protestosu
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ