Karadeniz'de yağış sele dönüştü

Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yağışların gün boyu artarak devam edecek olması beklendiğinden vatandaşlara özellikle sel riski yüksek olan dere yatakları ve su baskını olan yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü Tersakan Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı. Tersakan Çayı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi. Ladik ilçesi Sanayi Mahallesi mevkisinde, Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ve Ladik Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yarım saat süren çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bir çilek üretim tesisinde mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışta merkeze bağlı Mertoğlu köyündeki bir çilek üretim tesisini su bastı. Yanından geçen deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle tesisteki üç köpek ile bir kedi ve iki yavrusu mahsur kaldı. Görevliler vinç yardımıyla tesise girerek, evcil hayvanları bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye taşıdı.

Sera ve tarım arazilerini su bastı

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı. Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı. Seradaki bir otomobil ile diğer cihazlarda büyük çapta hasar oluştu. Aynı bölgedeki çeltik tarlalarında da bir metreye yakın su birikintileri oluştu. Bölgeden geçen derenin de debisi yağış sebebiyle yükseldi.

Bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı. Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı. Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor. Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kastamonu

Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Öte yandan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor. İlçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildi. Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Bayramgazi köyü yolunda aracıyla seyahat halindeyken mahsur kalan Yıldıray Yorulmaz, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan kara yolunun belirli bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar yaşandı, Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaparak yolları açtı.

Bazı binalarda küçük çaplı su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi. Belediye ve Özel İdare ekipleri, bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

Kara yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu Çayı'nda sele neden oldu. Yükselen sel suları dere içinde ve İnebolu Çayı kenarından geçen İnebolu-Kastamonu kara yolunda hasara yol açtı.

Kara yolunun bir kısmı çökerken ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı. Gece saatlerinde kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Ayrıca, İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi sular altında kaldı. Bahçe mazgallarının tıkanması nedeniyle biriken sular okulun duvarı kırılarak tahliye edildi.

İnebolu ilçesinde sel Evrenye köyünde zarara yol açtı

Evrenye köyünde, Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu su baskınları yaşandı.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Evrenye köyünde sel yaşandığını belirten Baycar, şunları kaydetti:

"Evrenye'deki deremizde bazı yerlerde duvarların patladığını görüyoruz. Maalesef bu duvardan sızan sular Evrenye köyünü dolduruyor. Biz bu duvarı taşlarla ve molozlarla kapatma çalışması yapıyoruz. İnşallah yağışlar diner de bir an önce normale döneriz. Şu an için can ve mal kaybımız bulunmuyor. Evrenye'de tek tük evlerimizde alçak yerlerde maalesef su baskınları var. Çok ciddi anlamda bir sıkıntımız yok."

Amasya

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, otomobille sel sularına kapıldı. Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat E'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.