Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı.

Çavuşoğlu'ndan Afganistan diplomasisi

Bakan Çavuşoğlu bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Afganistan'daki son durum ele alındı.

BM Güvenlik Konseyi Afganistan için toplandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda "Afganistan" toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da katıldığı videokonferans toplantısı yapıldı. Toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Biden: Afganistan'dan çekilme kararımın arkasındayım

ABD Başkanı Biden, askerlerini Afganistan'dan çekme kararının arkasında olduğunu söyledi. "Siyasi anlamda çözüm ısrar ettik, ama reddedildi" diyen Biden, tahliyelerle ilgili müdahale olması halinde Taliban'a hızlı karşılık vereceklerini söyledi.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.