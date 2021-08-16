Afganistan'da Taliban mensuplarının Başkent Kabil'e girmesiyle Türk Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı Afganistan'a gönderildi.

Türkiye'ye dönmek isteyenleri alan uçak, saat 11.45'te Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından havalandı.

İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı

324 yolcuyu taşıyan uçak saat 16.55'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Kabil Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Doğan Özlük, Taliban güçlerinin Kabil'e yaklaşması üzerine Türkiye Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerine ulaştığını ve dün kendilerini güvenli alana naklettiğini söyledi.

Bugün Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda zaman zaman kargaşa yaşandığını anlatan Özlük, "Güvenlik duvarlarını aşıp yurt dışına gitmek isteyenler oldu. Onlar pist alanlarında oturma eylemi yaptılar. Birkaç saatlik bir gecikme oldu. Biz de bunları gözlemledik. Bizim uçağın etrafında oturma eylemi olmadı. Uzaktan görüyorduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

“Askerlerimiz önlem aldı”

Afganistan'da inşaatta çalışan Musa Mutlu ise THY uçağının kalkmak üzereyken havalimanında yaşanan kargaşa nedeniyle pist başından tekrar aprona döndüğünü söyledi.

Türkiye'ye döndüğü için sevinçli olduğunu dile getiren Mutlu, "Sabah Türk Hava Yolları geldi. Allah razı olsun Türk Hava Yollarından. Afganlar, Amerikan kargo uçaklarına yanaştılar, bize yanaşmadılar. Türk askerlerimiz önlem aldı. Rahat rahat bindik uçağa geldik. Türk elçiliğimizden Allah razı olsun. Memlekete geldik rahatız" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'da Başkent Kabil'e girmesinin ardından ülkedeki Türkler tahliye edildi. 324 kişi Türk Hava Yolları'nın gönderdiği uçakla İstanbul'a getirildi. Yolcular koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre karantinada tutulacak.