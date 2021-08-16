Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BMGK'dan Afganistan çağrısı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kadınları da içeren yeni kapsayıcı bir Afgan hükümetinin müzakereler yoluyla kurulması çağrısı yaptı.
BMGK: "Afganistan'daki tüm tarafları derhal, güvenli ve sınırsız insani erişim izni vermeye çağırıyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Birleşmiş Milletler Afganistan
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