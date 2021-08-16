Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda yerel saatle 15.45'te (TSİ 22.45) halka sesleneceğini duyurdu.
I will be addressing the nation on Afghanistan at 3:45 PM ET today.— President Biden (@POTUS) August 16, 2021
Biden'ın Kabil'deki son gelişmeleri ve ABD'nin tahliye operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor.
Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını söylemişti
Hafta sonu tatili için gittiği Camp David'den bugün Beyaz Saray'a dönecek olan Biden, Afganistan'daki süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.
Biden, temmuzda yaptığı bir açıklamada, Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını iddia etmişti.
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