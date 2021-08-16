Zimbabve Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını açıklandı.

Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığı bilgisini verdi.