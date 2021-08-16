Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve'deki fil saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı.
Zimbabve Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını açıklandı.
Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığı bilgisini verdi.
Etiketler: Afrika
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