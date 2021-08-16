Batı Kudüs'teki yangınlar devam ediyor
İsrail ekipleri Batı Kudüs'te dün ormanlık alanda çıkan yangınları kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
İsrail İtfaiye ve Kurtarma Departmanından yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te dün ormanlık alanda çıkan yangınları kontrol altına almak için 8 uçağın yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalara katıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, 16 bin dönümden fazla ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangının Batı Kudüs'ün 5 farklı bölgesinde devam ettiği açıklandı.
Yerleşim bölgeleri için tehdit yok
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, yangınların yerleşim bölgelerini tehdit etmediği ifade edildi.
10 bin kişi tahliye edilmişti
Batı Kudüs yakınlarındaki ormanlık bölgede dün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilse de yangın kontrol altına alınamamıştı.
Yangın nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde ikamet eden 10 bin kişi tahliye edilmişti.
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