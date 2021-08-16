İsrail İtfaiye ve Kurtarma Departmanından yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te dün ormanlık alanda çıkan yangınları kontrol altına almak için 8 uçağın yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalara katıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 16 bin dönümden fazla ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangının Batı Kudüs'ün 5 farklı bölgesinde devam ettiği açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

Yerleşim bölgeleri için tehdit yok

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, yangınların yerleşim bölgelerini tehdit etmediği ifade edildi.

10 bin kişi tahliye edilmişti

Batı Kudüs yakınlarındaki ormanlık bölgede dün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilse de yangın kontrol altına alınamamıştı.

Yangın nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde ikamet eden 10 bin kişi tahliye edilmişti.