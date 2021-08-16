Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı'nı kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug'u kabul etti
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop
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