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Türkiye
AA 17.10.2026 13:15

Manisa'daki otobüs kazasında can kaybı 12'ye yükseldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Manisa'daki otobüs kazasında can kaybı 12'ye yükseldi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazada ağır yaralanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Arıca'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 Ekim'de H.K. idaresindeki çekici, Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. yönetimindeki tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 27 kişiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, 26 kişi hastanelere sevk edilmişti. Yaralılardan 13'ü taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A. ve çekicinin şoförü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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