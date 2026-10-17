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Türkiye
AA 17.10.2026 11:42

İzmir'de panelvanın çarptığı çift hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde panelvanın çarptığı aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de panelvanın çarptığı çift hayatını kaybetti

M.A'nın (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan, Çakaltepe Mahallesi girişinde otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) hayatını kaybetti.

Çiftin yaralanan oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile torunları Emir Altun (7), sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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