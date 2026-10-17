Mahkeme salonunda çekilen görüntülere soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu toplam 436 sanığın yargılandığı davanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 15-16 Ekim'de yapılan duruşmaları sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kayda alan, sosyal medya hesaplarında paylaşan ve nakleden kişiler hakkında "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.