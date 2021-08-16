Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'in Irak’ın kuzeyindeki Metina’daki operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi.

Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı.

Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı.#MSB #TSK pic.twitter.com/H52JeJJiYw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021

Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.