Buca ve Ödemiş'teki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin, paylaşım yaptı.

Bugün 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettiklerini ifade eden Yumaklı, "Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda İzmir/Buca, İzmir/Ödemiş, Bursa/Yenişehir, Eskişehir/Seyitgazi, Balıkesir/Savaştepe, Kahramanmaraş/Andırın, Çanakkale/Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir" dedi.

Yumaklı, devam eden Muğla/Milas ve Manisa/Saruhanlı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve tamamen kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16.19’da çıkan yangına ekiplerin 16.30’da ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Yumaklı, "Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir" dedi.

Yumaklı paylaşımının devamında "Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.