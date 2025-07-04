Açık 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.07.2025 19:10

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika İzmir
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
İzmir'deki yangında şehit İbrahim Demir memleketi Konya'da defnedildi
20:02
Bakan Uraloğlu: Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
17:33
Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı'nın açılışı, Bakan Bak'ın katılımıyla yapıldı
17:26
BM: Gazze'de yardım dağıtım noktaları çevresinde bir ayda 613 kişi öldürüldü
17:12
Türkiye'de 180 siyasi parti faaliyet gösteriyor
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin Bureyc Kampı'nda bir binayı bombaladı
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin Bureyc Kampı'nda bir binayı bombaladı
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ