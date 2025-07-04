Açık 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.07.2025 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesinde, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki kapsamlı barış müzakerelerini yakından takip ettiğini, Azerbaycan'ın meşru taleplerini karşılayacak bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
[Fotoğraf: İletişim Başkanlığı]

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının örnek teşkil ettiğini, iki ülke arasındaki enerji, ulaştırma alanlarındaki işbirliğini artırarak sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki kapsamlı barış müzakerelerini yakından takip ettiğini, Azerbaycan'ın meşru taleplerini karşılayacak bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, bölgede kalıcı sükunetin sağlanmasının herkesin faydasına olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
Sıradaki Haber
Türkiye'de 180 siyasi parti faaliyet gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
İzmir'deki yangında şehit İbrahim Demir memleketi Konya'da defnedildi
20:23
Bakan Uraloğlu: Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti
19:12
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
17:33
Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı'nın açılışı, Bakan Bak'ın katılımıyla yapıldı
17:26
BM: Gazze'de yardım dağıtım noktaları çevresinde bir ayda 613 kişi öldürüldü
17:12
Türkiye'de 180 siyasi parti faaliyet gösteriyor
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin Bureyc Kampı'nda bir binayı bombaladı
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin Bureyc Kampı'nda bir binayı bombaladı
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ