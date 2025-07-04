Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının örnek teşkil ettiğini, iki ülke arasındaki enerji, ulaştırma alanlarındaki işbirliğini artırarak sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki kapsamlı barış müzakerelerini yakından takip ettiğini, Azerbaycan'ın meşru taleplerini karşılayacak bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, bölgede kalıcı sükunetin sağlanmasının herkesin faydasına olduğunu söyledi.