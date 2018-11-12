Bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde 5-12 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 388 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 747 terör, 4 bin 176 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 163 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 86 kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, Tunceli, Diyarbakır, Muş, Hatay, Van, Osmaniye, Trabzon, Mardin, Şırnak ve Bingöl’de 28 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca, 5’i ağır ve uzun namlulu 24 silah, 11 adet el bombası, 289 kilogram patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı, 515 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 3 bin 7 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra, 495 bin 608 paket kaçak sigara, 100 bin 556 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 bin 176 kişi gözaltına alındı.

Asayiş uygulamaları

Bakanlığın açıklamasında,genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 09 Kasım 2018 tarihinde 6 bin 983 noktada 68 bin 138 personelin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-8” uygulamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Uygulamada 607 bin 792 kişi, 160 bin 276 araç, 20 bin 973 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, aranan bin 810 şahıs yakalandı, bin 314 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 203 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 9’u çocuk olmak üzere 37 kayıp şahıs bulundu, 193 aranan araç yakalandı, 1001 araç trafikten men edildi, 30 iş yeri kapatıldı.

Siber suçlarla mücadele

Açıklamada, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 227 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı ifade edildi.

Çalışmalar sonucu tespit edilen 182 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: TRT Haber