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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


 

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

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