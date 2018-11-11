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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Harekat neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. 


 

TSK'dan yapılan açıklamada, 10 Kasım'da düzenlenen operasyonda da 14 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. 

Böylece 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e ulaştı. 

Kaynak: TRT Haber

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