Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 11 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/SpliuAv3Ah