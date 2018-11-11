Bahçeli, Mahkum Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile görüştü

Mahkum Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği MHP Genel Merkezi önünde af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için toplandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dernek üyeleri ile genel merkez önünde görüştü.

"Diğer partilerle diyalog içerisindeyiz"

Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Meclis’te Adalet Komisyonunda görüşülmeyi bekliyor. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. Fakat 50 milletvekili ile yasayı çıkarmak mümkün olmaz. Bu sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de arkadaşlarımız diyalog içinde. Olayları takip ediyoruz. Hepinizin durumunu anlıyorum. Buraya kadar gelmiş olmanız memnuniyet vermiştir. Bir telaşa kapılıp kendi kendinizi incitmeyin sırası gelince gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

"Bu oy meselesi değil, memleket meselesi"

Dernek üyeleri MHP'ye desteklerini dile getirdi.

Bahçeli ise "Bunun oyla alakası yok. Bu memleket meselesi. Oy için yapmıyoruz bunu bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim." dedi.

Kaynak: TRT Haber