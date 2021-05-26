Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, aşı tedariki ise hızlanıyor. 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmalar sağlanmıştı.

Bu yıl için toplam 120 milyon doz aşı göndermesi beklenen BioNTech yeni parti aşıları teslim etmeye başladı. Aşılar Ankara'ya ulaştı.



Bugüne kadar 6.1 milyon doz BioNTech aşısı gelmişti. Haziranda buna ek olarak 30 milyon doz aşı gelecek. 15 Haziran’a kadar 14. 2 milyon doz BioNTech aşısının getirileceğini geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uğur Şahin’in de katıldığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklanmıştı.

Alman BioNTech aşılarının bir kısmı daha Türkiye’ye getirildi.https://t.co/qIGmpuME9F pic.twitter.com/Mq3p4ayGaJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2021

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında "2-8" derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığı'nca yeniden değerlendirmeye alındı.

Aile sağlığı merkezlerinde de uygulanacak

Yeni kararla BioNTech aşıları da Sinovac gibi Aile Sağlığı Merkezleri'nde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.