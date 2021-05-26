Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince branşa aktarılan emniyet personelinin 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacağı resmi gazetede duyuruldu.

Bu süre dolmadan branştan çıkartılan ve kalan süreyi tamamlaması için çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilen personel, bu birimde 6 yıl çalışması halinde genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

Belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak.

Personel çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışacak

10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak.

Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.