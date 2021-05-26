Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik harekete geçti.

11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 7'si yakalandı.

Diğer kişilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Terör örgütü Nusra Cephesi

Suriye’nin İdlib kenti ve çevresinde etkin olan örgüt, El Kaide’nin Suriye kolu olarak ortaya çıktı. Beşşar Esed rejimine karşı saldırılar düzenleyen örgüt, 2016’da kendisini El Kaide’den ayırdığını duyurdu ve isminin Şam’ın Fethi Cephesi olduğunu ilan etti.

Örgütün liderliğini uzun bir süredir Ebu Muhammed el-Cevlani yapıyor.

Binlerce militanı bulunduğu söylenen örgüt 2017’de ise İdlib’de etkin diğer gruplarla birleşme kararı aldı. Daha sonra sıcak çatışma yaşayacağı bu örgütlerle yapılan birleşme sonrası ismi "Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ)" oldu.

HTŞ, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alıyor.