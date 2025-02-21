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Gündem
AA 21.02.2025 10:12

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcamalarına ilişkin esaslar belirlendi

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcamalarının mali tablolarda gösterilmesi, tevsik edilmesi ve hesaplanmasına ilişkin esaslar tespit edildi.

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcamalarına ilişkin esaslar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesindeki hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre belediyeler, Kanun kapsamında ayırması gereken ve kullanılan kaynağa ait ödeneğini ve harcamaları, tebliğdeki ilgili mali tablolarda gösterecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bu yıl yapılan harcamalar da ilgili fonksiyonel kodu belirtilerek tabloya dahil edilecek.

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcamalarına ilişkin esaslar belirlendi

Ayrılan ödenekler başka amaç için kullanılamayacak

Belediyeler, yıl bütçelerinde hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamanın yapıldığı yıl içinde kesinleşmiş en son bütçe gelirinin, binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak, ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamayacak.

Kanun kapsamında ayrılması gereken kaynağın üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40'ını Bakanlıktan geri alabilecek. Belediyeler, bir takvim yılı içinde Kanun kapsamında yaptığı harcamalardan talep edeceği tutarı, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Bakanlıktan resmi yazı ile talep edecek.

Bakanlık gerekli görmesi halinde belediyenin talebine esas bilgileri, yerinde veya Bakanlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol etmeye ve tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye yetkili olacak.

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