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Gündem
TRT Haber 21.02.2025 09:55

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'lı teröristler Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan'ı Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, teröristler "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat ve "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığını belirledi.

Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunanan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Rojda Azad kod Zehra SEBAT Kimdir?

Rojda Azad kod Zehra SEBAT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak’ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk’ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan Kimdir ?

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak’taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat ERDOĞAN son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.
 

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MİT PKK/KCK Türk Silahlı Kuvvetleri
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