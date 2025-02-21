27 ilde kimlik denetimi: 144 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, 27 büyükşehirde eş zamanda gerçekleştirilen denetimlerde; 96 'Mobil Göç Noktası' aracıyla 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimler sonucunda, 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

27 ilde yapılan denetimlere ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"27 Büyükşehrimizde eş zamanda düzenlediğimiz denetimlerde; 96 Mobil Göç Noktası aracımızla birlikte toplam: 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor.

"GöçNET uygulaması ile düzensiz göçle sahada büyük mücadele veriyoruz"

Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; Gaziantep, İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Sakarya, İzmir, Samsun, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Balıkesir, Aydın, Trabzon, Ordu ve Erzurum olmak üzere toplam 27 büyükşehrimizde denetimler gerçekleştirildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum".