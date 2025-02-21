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Gündem
TRT Haber 21.02.2025 08:35

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada P.Söz. Er Mustafa USLU'nun şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Mustafa USLU şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz".

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri Şehit
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