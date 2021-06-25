Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Bataklık' soruşturmasında 73 şüpheli hakkında dava açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Bataklık Operasyonu" soruşturması kapsamında toplam 73 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
Kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, suç örgütüne yönelik, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti soruşturmasını yürütüyor.
Bu kapsamda silahlı suç örgütünün 2'si kurucu ve lideri, 5'i örgüt yöneticisi, 53'ü örgüt üyesi, 13'ü ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden toplam 73 kişi hakkında Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.
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