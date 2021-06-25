Kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, suç örgütüne yönelik, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti soruşturmasını yürütüyor.

Bu kapsamda silahlı suç örgütünün 2'si kurucu ve lideri, 5'i örgüt yöneticisi, 53'ü örgüt üyesi, 13'ü ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden toplam 73 kişi hakkında Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.