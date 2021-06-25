Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Hatay Stadı'nda, 26 bin 600 seyirci kapasitesi ile bu yıl başarıyla da devam eden bir sezon oldu. TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleriyle gönlümüzde taht kuran Hatayspor'un coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum.

Hizmete alma sevincini paylaşacağımız bir önemli diğer yatırım da BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG tesisine sahip Ertuğrul gemisidir. Kendi sınıfında son teknoloji ile inşa edilen Ertuğrul gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesi ile gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılayabilecektir. Özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli bir esneklik sağlayacaktır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda bunun esneklik çok daha fazla artacaktır.

Bugün açılışını yapacağımız bir önemli yatırım da, Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'dir. Bu alanda yeni bir atılım yapılacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız toplam 200 bin metrekare alana sahip bu alanda üretime devam edecektir. Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor bu hizmetlerin Hatay'ın hizmetine verilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

"19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık"

Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile Cumhuriyet tarihimizde yapılan tüm yatırımları beşe ona katlayacak yatırımlarla biz buluşturduk. 19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 836 adet yeni derslik kazandırdık. 2. devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk. 7 bin 344 kişi kapasiteli yurt binaları açtık.

Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleri ile birlikte bugün açılışını yaptığımız 26 bin 600 seyirci kapasiteli Hatay Stadı'nı biz kazandırdık.

Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 3,5 milyon liradan 1,3 milyar liraya ulaştırdık. Sağlıkta Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere 45 tane sağlık tesisi inşa ettik. 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Ayrıca 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi'nin proje çalışmaları da sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 8 bin konut projesini hayata geçirdik. Hatay için toplamda 287 bin metrekarelik alanda 6 millet bahçesi projesini başlattık. Birini bugün hizmete verdiğimiz millet bahçelirinin kalanının da en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız.

"Hataylı çiftçilerimize 3 milyar liralık destek verdik"

Hataylı çiftçilerimize bugüne kadar toplam 3 milyar liralık tarımsal destek verdik. PKK tarafından yakılan ormanlarımızı çok daha güzeli ve fazlası ile yeniden yeşillendirmek için kolları sıvadık. Sanayide şehrimize son 19 yılda 4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 2 araştırma geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk.

"Herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz"

Görüldüğü gibi sadece özetin özeti mahiyetinde anlatsak bile Hatay'a kazandırdığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Bu mücadelemizde yanımızda olan miletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hatay'a da 19 yıldır bize verdiği destek için teşekkür ediyorum.

Dünya ile birlikte ülkemizde yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgını etkisi altındadır. Sağlık hizmetlerinden, gıda ve kamu güvenliğine kadar ülkemiz bu süreci başarı ile yürütmüştür. Meselelerimizi çözerek yolumuza devam ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatırlarsanız Şehir Hastaneleri’ni yaparken birileri çıkıp ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var dedi. Ama biz yolumuza devam ettik. Eğer böylesine yüksek kapasiteli ve donanımlı hastanelerimiz olamasaydı salgının zirve yaptığı dönemi nasıl atlatacaktık? pic.twitter.com/O1iT1slGct — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 25, 2021

"Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var"

Hatırlarsanız, şehir hastanelerini yaparken ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var? Böyle dediler. Ama biz yolumuza devam ettik. Böylesine donanımlı hastanelerimiz olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemi biz nasıl atlatacaktık. Aynı kafa inşa ettiğimiz bölünmüş yollardan havalimanlarına kadar her projeyi engellemenin çamur atmanın çabası içinde olmuştur. Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz.

"Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik"

Bunların ülke için yapılan hiç bir hizmete destek verdiğini görmedik. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide küresel sistemin en üst sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar önümüzde yer aldı. Hiç uzağa getmeye gerek yok Hatay bunun en yakın ve acı şahididir. Terör örgütü bir yandan güneyimizdeki eli kanlı rejim diğer yandan halkımıza saldırmaya başlayınca biz ne yaptık? Tehditleri kaynağında kurutacağız diyerek sınırötesi operasyonlara başladık. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik. Senaryoları boşa çıkardık. Operasyonlara karşı çıkanlar, terör örgütleri ve rejimi savundukları kadar sizlerin geleceğini sahiplenmedi.

"Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır"

Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde, yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan kendisine bir takım sözler verildiğini söyleyerek Suriye politikası anlatıyor. Sırtını sıvazlayan kulağına üç beş hoş laf eden tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi güçlendirmeye biz devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni öncesi Hatay Stadı önünde vatandaşlara seslendi;

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Akdeniz'in incisi tarihin kültürün, dayanışmanın şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki her bir mahallesindeki kardeşlerime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün gördüğünüz gibi bir çok açılışları, başta Hatay Şehir Stadımız olmak üzere bunun yanında barajlarla bunun yanında bir çok spor tesisleri ile inşallah Hatay'ımızı çok daha farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Tabi ben bu arada Türkmeni, Kürdü, Arabı ile Müslümanı, Hristiyanı bunun yanında Musevisi ile Hatay'ımızın hoşgörü atmosferinin de özellikle içerisinde olduğum için bu anlamda sizleri selamlıyorum.

Hep şunu söyledik bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Bu birlikteliğimiz bu beraberliğimiz bu kardeşliğimiz hamdolsun bizleri bugünlere getirdi. Önümüzde daha iyi günler var. Ama bunu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz.

"Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyorlar"

Hatay Stadı'nın bulunduğu alana gelirken çakılı bir çivi görmedim. Maalesef ana arterler bıraktığımız yerde kalmış ama biz yola devam ediyoruz. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuruz, onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bakın şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu, o da bitiyor. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa ne layıksa bunları yapacağız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyorlar. Sizler bizim yanımızda oldukça bilesiniz ki Hatay çok daha iyi günlerle kucaklaşacak.

Bir şey sorayım ya. Şu havalimanını kim yaptı? Kardeşlerim havalimanından buraya, İskenderun'dan bütün şu yolları 3 gidiş-3 geliş, 2 gidiş-2 geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yolları var mı? Ama bizim işimiz, gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amik Ovası'nı da bu taşkınlardan kurtardık mı? Şimdi yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz. Ama unutmayın bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir, işte biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmetin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var.