Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği kapsamında, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 17'nci gününde 406 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.

Kurum, 24 Haziran ile birlikte 6 bin 564 metreküp müsilajın bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini belirtti.

24 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 858 metreküp, Kocaeli'de 435 metreküp, Bursa'da 143 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 644 metreküp, Çanakkale'de 678 metreküp, Yalova'da 1652 metreküp müsilaj, 392 bölgedeki çalışmalarla Marmara'dan temizlendi.

Öte yandan denetimler de hız kesmeden devam ediyor.

"Toplam 6 bin 473 denetimi tamamladık"

Bakan Kurum, "Denetimlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Dün yaptıklarımızla birlikte toplam 6 bin 473 denetimi tamamladık. 1775 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda incelemeye gönderdik. Denizimize ve deniz canlılarımıza nefes aldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. " dedi.