Yeni nesil sensörler, "ahtapot" adı verilen çoklu karot örnekleyici ve plankton ağı...

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj araştırmalarını sürdürüyor.

Denizden su örnekleri alınarak değerler analiz ediliyor. Müsilajın Marmara Denizi'ne etkileri ölçülüyor.

TRT Haber araştırma gemisinde

TRT Haber ekibi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarındaki 2 noktada araştırma yapılan son sefere katıldı.

Yolculukta ilk olarak denizden numuneler alındı. Araştırmada, geminin kalbi niteliğindeki yeni nesil sensörler kullanıldı.

"Müsilaj oksijeni 2,5-3 saatte tüketti"

Bilim insanları, ilk kez 1210 metre derinlikte gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında gerekli numuneleri alarak laboratuvarda inceledi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı da proje kapsamında denizdeki oksijen tüketimi üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

Adalar’ın güneyindeki oşinografik istasyondan aldıkları müsilaj örneği üzerinde deneyler yaptıklarını aktaran Mantıkçı, “Bu deneylerde görünüyor ki müsilaj oksijeni 2,5-3 saatte tüketti. Bu çok yoğun bir örnek ama bu deney şunu gösteriyor; müsilajlı su, oksijeni tüketiyor. Bunu çok net söyleyebiliriz.” dedi.

Bu verinin deniz yaşamına etkisine ilişkin Mantıkçı, “Müsilaj deniz tabanını kaplarsa oksijenin tükenmesine, dolayısıyla belirli oksijen limitlerinde yaşayan canlıların da ortadan kaybolmasına sebep olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Marmara'da derinlere inildi

Bir diğer istasyonda ise daha da derinlere inildi.

TRT Haber'in katıldığı seferde bir ilk de gerçekleştirildi.

Haydarpaşa Limanı’ndan hareket eden Bilim-2 gemisinin ilk durağı Adalar’ın güneyindeki oşinografi istasyonu oldu. Burada ilk olarak tuzluluk, sıcaklık, derinlik, oksijen, bulanıklık, klorofil-a, ışık miktarını ölçen ve istenen derinlikten su örneği alabilen CTD Rozet Sistemi 100 metrelik derinliğe indirildi.

Ardından denize indirilen plankton ağı ile su kolonu içindeki müsilaj tabakasından örnek alındı. Taban çamurunun temin edilmesi amacıyla da çoklu karot örnekleyicisi olan ahtapot cihazı suya bırakıldı.

Alınan numuneler daha sonra gemi içindeki laboratuvarda incelendi ve yeni veriler elde edilmek üzere deneyler yapıldı.

Sonuçlar umut verici

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç Dr. Mustafa Yücel ise şunları söyledi:

"Herhangi bir hidrojen sülfür birikimi 2 istasyonumuzda da derin sularda gözlemlemedik. Hem 100 metrelik noktada hem 1210 metrelik noktada sediman yüzeyinde herhangi bir müsilaj tabakasına rastlamadığımızı memnuniyetle söyleyebilirim. Bu neyi gösteriyor? Tabii ki her şeyden önce hala Marmara'nın yüzeyindeki 30 metrelik su kütlesi içerisinde müsilaj."

Bulgular, müsilajın derin sulara ulaşmadığını gösterse de Marmara'da araştırmalara devam edilecek.