Akhisar'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına ile birlikte kent merkezi ve bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Belediye ekiplerince yola devrilen ağaçlar kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yıldırımın düştüğü bölgelerde yangın çıktı

Bu arada Seğirdim Mahallesinde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. 2 koyun ölürken, ağıl yanında bulunun 2 kişi de hafif yaralandı.

Yaralanan 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Yıldırımın düştüğü bölgelerde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.