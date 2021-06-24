Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 02:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da ağıla yıldırım düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede ağaçlar devrildi, yıldırımın isabet ettiği ağılda 2 kişi yaralandı, 2 koyun öldü.
Akhisar'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına ile birlikte kent merkezi ve bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Belediye ekiplerince yola devrilen ağaçlar kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yıldırımın düştüğü bölgelerde yangın çıktı
Bu arada Seğirdim Mahallesinde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. 2 koyun ölürken, ağıl yanında bulunun 2 kişi de hafif yaralandı.
Yaralanan 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Yıldırımın düştüğü bölgelerde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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