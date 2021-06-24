Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla ve ilçelerinde 9 Haziran'dan bu yana etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle 48 yıldırım yangını meydana geldiğini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Yaprak, "2020 yılında çıkan 329 orman yangınının 82'si yıldırım kaynaklı meydana geldi. Bu yıl ise 22 Haziran tarihi itibariyle bölge müdürlüğümüzde meydana gelen 169 yangının 56'sını yıldırım yangınları oluşturuyor. Bu yangınlar ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yaprak, sorumluluk bölgelerini kapsayan Muğla ve Aydın illerinde yaşanan yıldırım yangınlarının karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]