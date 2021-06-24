Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde akşam çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Duvarın altında kalan kadın öldü

Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nde bir evin tuğla bahçe duvarı fırtınanın etkisiyle yıkıldı. Duvarın altında kalan 78 yaşındaki Fatma Ayaydın isimli kadın hayatını kaybetti.

Nazilli ilçesinde Turan, Arslanlı, Çapahasan, Yıldıztepe ve Yeni mahallelerde fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi.

Araçlar zarar gördü

Fırtınayla savrulan bazı maddeler arabaların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.

İzmir

Bergama ilçesinde akşam etkili olan rüzgar çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu, enerji nakil hatları zarar gördü.

Ödemiş'in Akıncılar Mahallesi'nde 3 Eylül Parkı yakında dut ağacı park halindeki 3 araç ile bir motosikletin üzerine devrildi, araçlar ile motosiklette hasar oluştu.

Anafartalar Mahallesi'nde Halil Erdoğan'ın kullandığı motosikletin üzerine ağaç devrildi. Motosiklette hasar meydana geldi.

Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı, temizlik çalışması başlattı.