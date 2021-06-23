Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan parfümeri dükkanında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

9 kişi hastaneye kaldırıldı

İş yerinde bulunan bazı kozmetik ürünlerinin patlaması paniğe neden oldu. Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü. Yangında dükkan, bina önündeki 3 araç ve apartmanda bulunan iki dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

