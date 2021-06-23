Kumla Mahallesi'nde sabah evden çıkan 82 yaşındaki alzheimer hastası Bekir Girgin'e ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Saat 12.00 itibarıyla başlayan arama çalışmalarına AFAD, İHH, itfaiye ve polis ekiplerinden oluşan 152 kişilik ekip katıldı.

İlçe genelinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Büyükkumla Barajı çevresinde yaşlı adamı buldu.

Yaşlı adam, sağlık kontrollerinin yapılması için ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaybolan yaşlı adam ile kızının duygusal buluşması kameraya yansıdı.