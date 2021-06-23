Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 5 tutuklama
Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, Y.Ç, A.S.Ö, Ö.A. ve R.Ç, tutuklandı, Y.T, S.K, H.İ.Y. ve S.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "TSK mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 Haziran'da Yozgat, İstanbul, Ankara, Tunceli, Kahramanmaraş ve Elazığ'daki operasyonda muvazzaf askerler Y.T, F.K. ve S.K, emekli asker H.İ.Y, doktor S.B.A, öğretmen Y.Ç. ile eski askeri öğrenciler A.S.Ö, Ö.A. ve R.Ç. gözaltına alınmıştı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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