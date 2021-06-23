Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yerde yatan yaralıları şemsiye ile güneşten korudu
Bursa İnegöl'de iki otomobile çarpan motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen bir vatandaş, marketten aldığı şemsiye ile yaralıları güneşten korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
İnegöl-Alanyurt karayolunda seyreden motosiklet, sürücüsü Suat Abbasoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobile çarptı.
Kaza sebebiyle savrulan motosiklette bulunan sürücü Suat Abbasoğlu ile eşi Fazilet Abbasoğlu ağır yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şemsiye ile güneşten korudu
Kaza sonrası bölgeye gelen bir vatandaş, marketten aldığı şemsiye ile yaralıları güneşten korumaya çalıştı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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