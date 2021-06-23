İnegöl-Alanyurt karayolunda seyreden motosiklet, sürücüsü Suat Abbasoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobile çarptı.

Kaza sebebiyle savrulan motosiklette bulunan sürücü Suat Abbasoğlu ile eşi Fazilet Abbasoğlu ağır yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şemsiye ile güneşten korudu

Kaza sonrası bölgeye gelen bir vatandaş, marketten aldığı şemsiye ile yaralıları güneşten korumaya çalıştı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.