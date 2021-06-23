İstanbul'da son bir haftada 38 bin sürücüye ceza kesildi
İstanbul'da son bir haftada yaklaşık 38 bin sürücüye trafik cezası kesildi. Cep telefonuyla konuşmak seyir halinde yapılan ihlallerde ilk sırada geliyor. Emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlalinden de çok sayıda sürücü ceza aldı.
İstanbul'da son bir haftada yaklaşık 38 bin sürücüye ceza uygulandı.
En çok ceza ise otomobiliyle seyir halindeyken cep telefonu ile konuşanlara kesildi. Emniyet kemeri takmayanlar ise ikinci sırada yer alıyor.
Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, dikkat dağınıklığı ve kazalara sebebiyet veriyor. Emniyet kemeri takmamak ise can kaybı ve yaralanmalara neden oluyor.
Cep telefonu ihlali ilk sırada
3 bin 92 sürücü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan ceza aldı. 2 bin 361 sürücüye emniyet kemeri takmadığından, 2 bin 149 sürücüye de hız sınırını aştığından dolayı ceza yazıldı.
Park yasağına uymayan 11 bin 576 araç çekildi
Emniyet şeridi ve kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, makas atma, yayaya yol vermeme gibi ihlallerden de çok sayıda sürücüye ceza kesildi. Yasak alana park eden 11 bin 576 araç çekildi.
Korsan taşımacılık yapanlar ve araç kullananlar da denetimden kaçamadı. 300'ün üzerinde sürücü ve yolcuya ceza uygulandı.
Bine yakın motosiklet sürücüsü de kask takmadığı veya diğer ihlaller sebebiyle ceza aldı.
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