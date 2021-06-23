İstanbul'da son bir haftada yaklaşık 38 bin sürücüye ceza uygulandı.

En çok ceza ise otomobiliyle seyir halindeyken cep telefonu ile konuşanlara kesildi. Emniyet kemeri takmayanlar ise ikinci sırada yer alıyor.

Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, dikkat dağınıklığı ve kazalara sebebiyet veriyor. Emniyet kemeri takmamak ise can kaybı ve yaralanmalara neden oluyor.

Cep telefonu ihlali ilk sırada

3 bin 92 sürücü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan ceza aldı. 2 bin 361 sürücüye emniyet kemeri takmadığından, 2 bin 149 sürücüye de hız sınırını aştığından dolayı ceza yazıldı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Park yasağına uymayan 11 bin 576 araç çekildi

Emniyet şeridi ve kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, makas atma, yayaya yol vermeme gibi ihlallerden de çok sayıda sürücüye ceza kesildi. Yasak alana park eden 11 bin 576 araç çekildi.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Korsan taşımacılık yapanlar ve araç kullananlar da denetimden kaçamadı. 300'ün üzerinde sürücü ve yolcuya ceza uygulandı.

Bine yakın motosiklet sürücüsü de kask takmadığı veya diğer ihlaller sebebiyle ceza aldı.