Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 2 yaşındaki oğlu A.B. ile otomobiline binen T.B. isimli kadın, unuttuğu bir şeyi almak için oğlunu araçta bırakıp tekrar evine gitti.

Döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla oğlunu çıkarmaya çalıştı.

Çocuğun sıcak havada yaklaşık 20 dakika aracın içinde mahsur kalması ve kapıyı açamaması üzerine T.B, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri, aracın camını kırarak çocuğu çıkardı.

Bir itfaiye eri, çocuğun araçtan çıkarılması sırasında kırık cam parçasıyla elinden yaralandı. Çocuk, kontrol amacıyla 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.