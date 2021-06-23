Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğrenci taşıma hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için, okul servisleri elektronik izleme sistemleri vasıtasıyla denetlenecek.

MEB'in Taşımalı Eğitim Denetleme ve İzleme Sistemi aracılığıyla özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılması ve öğrenci taşıma hizmetlerinin toplam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

İlk etapta bu yıl iki ilde pilot uygulama yapılacak, bu durum okul servis araçlarına bir külfet getirmeyecek.