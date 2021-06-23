Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da fırtına pazar yerini dağıttı
Sakarya’da aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış öncesi oluşan fırtına ise pazar yerini dağıttı.
Sakarya’da aniden etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Yaklaşık yarım saat süren yağış öncesinde oluşan fırtına ise pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı.
Rüzgarın etkisiyle uçuşan brandaların yıkılmaması için uğraş veren esnafın zorlu mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
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